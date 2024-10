Chi è Akala, il (presunto) nuovo fidanzato di Angelina Jolie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da mesi il gossip sostiene che l'attrice abbia ritrovato l'amore col rapper, poeta e attivista. E ora ci sarebbe la prova della loro relazione: i due avrebbero «trascorso insieme due notti in un hotel a Londra, senza mai lasciare la camera d’albergo» Vanityfair.it - Chi è Akala, il (presunto) nuovo fidanzato di Angelina Jolie Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Da mesi il gossip sostiene che l'attrice abbia ritrovato l'amore col rapper, poeta e attivista. E ora ci sarebbe la prova della loro relazione: i due avrebbero «trascorso insieme due notti in un hotel a Londra, senza mai lasciare la camera d’albergo»

