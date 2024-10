Oasport.it - Calendario Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: orari giorno per giorno, programma, tv

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ledisi disputeranno da mercoledì 4 a domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si terrà venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione farà farà il proprio esordio assoluto nelolimpico lo sci alpinismo. La diretta tv sarà trasmessa in chiaro sulla Rai ed in abbonamento su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su Rai Play ed in abbonamento su discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.