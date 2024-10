Ucraina, Eurocamera approva prestito a Kiev di 35 miliardi garantito da asset russi (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza un prestito da 35 miliardi di euro all’Ucraina, denominato AMF (Assistenza Macrofinanziaria), garantito dai profitti sugli asset russi immobilizzati. I votanti sono stati 635, 518 i favorevoli, 56 i contrari e 61 gli astenuti. “Questo è un altro momento storico. Con questo voto, stiamo inviando un messaggio molto forte: stiamo usando i profitti dei beni russi congelati per l’Ucraina e la russia, in quanto aggressore, pagherà per la sua distruzione. Slava Ukraini”, ha affermato la presidente Roberta Metsola dopo il voto. Parte di un pacchetto del G7 fino a 45 miliardi di euro Questo prestito fa parte di un pacchetto del G7 concordato lo scorso giugno per fornire fino a 50 miliardi di dollari (circa 45 miliardi di euro) di sostegno finanziario al paese. Lapresse.it - Ucraina, Eurocamera approva prestito a Kiev di 35 miliardi garantito da asset russi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Parlamento europeo hato a larga maggioranza unda 35di euro all’, denominato AMF (Assistenza Macrofinanziaria),dai profitti sugliimmobilizzati. I votanti sono stati 635, 518 i favorevoli, 56 i contrari e 61 gli astenuti. “Questo è un altro momento storico. Con questo voto, stiamo inviando un messaggio molto forte: stiamo usando i profitti dei benicongelati per l’e laa, in quanto aggressore, pagherà per la sua distruzione. Slava Ukraini”, ha affermato la presidente Roberta Metsola dopo il voto. Parte di un pacchetto del G7 fino a 45di euro Questofa parte di un pacchetto del G7 concordato lo scorso giugno per fornire fino a 50di dollari (circa 45di euro) di sostegno finanziario al paese.

