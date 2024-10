Tfr e uscita anticipata: il piano del governo per le pensioni. Come cambia l'assegno (Di martedì 22 ottobre 2024) L’iniziativa in questione riprende in parte la vecchia Rita ed è il fulcro del pacchetto pensionistico incluso nella legge di bilancio che sarà discussa oggi in Parlamento Ilgiornale.it - Tfr e uscita anticipata: il piano del governo per le pensioni. Come cambia l'assegno Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’iniziativa in questione riprende in parte la vecchia Rita ed è il fulcro del pacchettostico incluso nella legge di bilancio che sarà discussa oggi in Parlamento

Joker 2 - anticipata l'uscita in digitale : previste perdite tra i 150 e i 200 milioni di dollari - …. La Warner cerca di correre ai ripari anticipando la diffusione in streaming della pellicola di Todd Phillips rivelatasi un flop enorme al box-office Joker: Folie à Deux era pronto per diventare un altro grande successo al box-office per il genere dei cinecomic. Finora, il musical con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha incassato 51,5 milioni di dollari a livello nazionale e 165 milioni di dollari a ... (Movieplayer.it)

Riforma Pensioni 2025 - nessuna uscita anticipata nel Piano strutturale inviato all’Ue? - La Quota 103, in particolare, potrebbe non essere confermata per il 2025. Inoltre va ricordato che per l’UE, allungare la vita lavorativa è ormai un’esigenza condivisa da “tutti i Paesi avanzati” al fine di garantire sostenibilità ai loro sistemi, Italia Inclusa. Questo squilibrio rischia di aggravarsi ulteriormente se si continuassero ad introdurre misure di flessibilità per l’accesso alla ... (Pensionipertutti.it)

Scuola - mancano i docenti : uscita anticipata per 6 classi. “Disagio per oltre cento bimbi e noi viviamo alla giornata” - E noi? Siamo nel caos. Ancora: Ilaria Mancini, mamma di due bimbe in prima e in quarta, sottolinea che «mancano pure i docenti di sostegno. 477 immissioni in ruolo per i docenti sono andate a buon fine, su un contingente di 6. Mentre la dirigente scolastica e il corpo docenti stanno facendo i salti mortali per coprire il maggior numero possibile di ore. (Ilgiorno.it)