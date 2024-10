Tennis & Friends, un documentario tra sport e prevenzione: da Fiorello a Bonolis, da Malagò a Giusti (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Da Fiorello a Paolo Bonolis, da Al Bano a Mara Venier, da Giovanni Malagò a Max Giusti fino a Maria De Filippi e Massimo Lopez. Un parterre di stelle protagoniste di ‘Tennis and Friends. La prevenzione scende in campo’, il documentario prodotto da Aut Aut per Rai Documentari presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Un film diretto da Angelo Bozzolini che racconta la nascita -ed esplora l’importanza- di un evento cresciuto nel tempo fino a diventare un ‘cult’ per i romani, gli appassionati di Tennis e il pubblico di affezionati, ma non solo. Grande protagonista il dottor Giorgio Meneschincheri, fondatore di ‘Tennis & Friends. Proiettato alla presenza di diversi protagonisti della tv e dello sport, tra cui Nicola Pietrangeli ed Eleonora Daniele, il documentario ospita molte testimonianze di vip e gente comune, che raccontano la loro esperienza. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Daa Paolo, da Al Bano a Mara Venier, da Giovannia Maxfino a Maria De Filippi e Massimo Lopez. Un parterre di stelle protagoniste di ‘and. Lascende in campo’, ilprodotto da Aut Aut per Rai Documentari presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Un film diretto da Angelo Bozzolini che racconta la nascita -ed esplora l’importanza- di un evento cresciuto nel tempo fino a diventare un ‘cult’ per i romani, gli appassionati die il pubblico di affezionati, ma non solo. Grande protagonista il dottor Giorgio Meneschincheri, fondatore di ‘. Proiettato alla presenza di diversi protagonisti della tv e dello, tra cui Nicola Pietrangeli ed Eleonora Daniele, ilospita molte testimonianze di vip e gente comune, che raccontano la loro esperienza.

