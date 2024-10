Taglio degli alberi per il tram, i residenti di Rubano presentano un ricorso e portano Aps in tribunale (Di martedì 22 ottobre 2024) Fermare i cantieri del tram e correggere i progetti per evitare che altri alberi siano abbattuti, dopo quelli già eliminati sia lungo il percorso del Sir3 verso Voltabarozzo, che nel primo tratto del Sir2 verso Rubano. E' questo che chiedono 9 residenti di Rubano, che hanno incaricato l'avvocato Padovaoggi.it - Taglio degli alberi per il tram, i residenti di Rubano presentano un ricorso e portano Aps in tribunale Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Fermare i cantieri dele correggere i progetti per evitare che altrisiano abbattuti, dopo quelli già eliminati sia lungo il percorso del Sir3 verso Voltabarozzo, che nel primo tratto del Sir2 verso. E' questo che chiedono 9di, che hanno incaricato l'avvocato

