Sinner la bomba di Jimmy Connors | Squalifica? Il tennis non può reggere

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il mondo delè in fermento per la vicenda che vede coinvolto Jannik, sotto indagine per il caso Clostebo. A esprimersi sulla vicenda stavolta è stato, leggendariota statunitense con 150 tornei vinti in carriera, tra cui 8 titoli Slam, che ha espresso preoccupazione per l’impatto che unadel giovane talento italiano potrebbe avere sull’intero mondo dello sport. La sentenza del TAS e le possibili conseguenze perIl Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna dovrà presto pronunciarsi su. Ilta potrebbe essere scagionato in base all’articolo 11.5 del regolamento antidoping, che esclude lase viene dimostrata l’assenza di colpa o negligenza. Al contrario, in caso di “assenza di colpa significativa” (articolo 11.6),potrebbe incorrere in una, modulata in base al grado di responsabilità.