Ricerche in corso per un militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’episodio che ha scosso la comunità locale si è consumato nel primo pomeriggio di martedì 22 ottobre 2024, quando un soldato dell’esercito è scomparso durante un’esercitazione a lago di Bolsena. Le autorità hanno avviato un’immediata operazione di ricerca, mobilitando diversi equipaggi di soccorso ed impiegando risorse aeree e marittime per rintracciare il giovane. I dettagli dell’incidente al lago di Bolsena durante un addestramento militare nell’area di Capodimonte, il militare, di ritorno da un’attività di esercizio, è risultato disperso. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno attivato i protocolli di emergenza previsti per tali circostanze. Le Ricerche, che si sono avviate poco dopo l’allerta, stanno coinvolgendo diverse unità specializzate. Gaeta.it - Ricerche in corso per un militare disperso durante un addestramento al lago di Bolsena Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’episodio che ha scosso la comunità locale si è consumato nel primo pomeriggio di martedì 22 ottobre 2024, quando un soldato dell’esercito è scomparsoun’esercitazione adi. Le autorità hanno avviato un’immediata operazione di ricerca, mobilitando diversi equipaggi di soced impiegando risorse aeree e marittime per rintracciare il giovane. I dettagli dell’incidente aldiunnell’area di Capodimonte, il, di ritorno da un’attività di esercizio, è risultato. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno attivato i protocolli di emergenza previsti per tali circostanze. Le, che si sono avviate poco dopo l’allerta, stanno coinvolgendo diverse unità specializzate.

