Quotidiano.net - Morto il padre delle ‘Tic Tac’: chi era Giandonato Nicola, pilastro della Ferrero

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ottobre 2024 –, storico managere “celebri caramelle Tic Tac, èil 17 ottobre all’età di 98 anni. Fu uno dei pilastristruttura manageriale dell’azienda albese e contribuì alla sua internazionalizzazione, esportando i suoi prodotti in Germania, Francia e Stati Uniti.lascia la moglie Bianca Vetrino, ex vicepresidenteRegione Piemonte ed ex assessore alla Sanità, e i figli Carlotta e Franco. La famigliaha partecipato al cordoglio per la sua perdita con un messaggio: “Maria Francae il figlio Giovanni si uniscono all’immenso dolorefamigliaper la scomparsa del dottor, con il ricordo indelebilesue grandi qualità professionali esua dedizione all’azienda e alla famiglia”.