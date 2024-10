Migranti, il Cdm vara il decreto dei 19 Paesi sicuri: il governo protegge l’intesa Italia-Albania (Di martedì 22 ottobre 2024) Il decreto legge avrebbe dovuto contenere una lista di ben 22 Paesi ritenuti sicuri; da questi però sono stati eliminati Nigeria, Camerun e Colombia ma il governo Meloni è riuscito ad inserire Bangladesh ed Egitto, i due Paesi da cui provenivano i dodici Migranti di GJiader L'articolo Migranti, il Cdm vara il decreto dei 19 Paesi sicuri: il governo protegge l’intesa Italia-Albania proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti, il Cdm vara il decreto dei 19 Paesi sicuri: il governo protegge l’intesa Italia-Albania Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Illegge avrebbe dovuto contenere una lista di ben 22ritenuti; da questi però sono stati eliminati Nigeria, Camerun e Colombia ma ilMeloni è riuscito ad inserire Bangladesh ed Egitto, i dueda cui provenivano i dodicidi GJiader L'articolo, il Cdmildei 19: ilproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti in Albania - il governo blinda i rimpatri : i Paesi sicuri per decreto sono 19 - Palazzo Chigi punta così a blindare gli hotspot in Albania, dopo la sentenza del tribunale di Roma che ha iniziato a smontare quel modello. Una puntualizzazione che arriva dopo un’operazione che in Calabria ha dato un duro colpo a un’organizzazione “dedita al traffico di esseri umani e al riciclaggio”. (Quotidiano.net)

Il decreto migranti del governo con la lista di diciannove «Paesi sicuri» - Una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre, in realtà, permetterebbe comunque all’autorità giudiziaria di valutare d’ufficio caso per caso, Paese per Paese, anche in contrasto con quanto affermato dallo Stato membro. La sentenza dice che i Paesi di origine sicuri devono essere sicuri in tutto il loro territorio e per tutte le persone che ci vivono, basandosi sulla ... (Linkiesta.it)

Il decreto Paesi sicuri rischia di diventare subito un flop : il silenzio di Giorgia Meloni - Questa opzione era stata discussa nei giorni precedenti alle decisioni del tribunale di Roma, prevedendo di considerare il Cpr come territorio italiano e trattenere i migranti anche dopo tali sentenze, un’idea su cui il ministro Matteo Piantedosi aveva lavorato, per poi rinunciare dopo aver esaminato la sentenza. (Thesocialpost.it)