Meloni: «Soddisfatta dei risultati, ma ancora tanto lavoro da fare» (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA – La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tracciato un bilancio dei primi due anni di governo, esprimendo soddisfazione per i traguardi raggiunti, ma al contempo consapevolezza delle sfide che ancora attendono il suo esecutivo. “Sono Soddisfatta dei risultati ottenuti, ma sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”, ha dichiarato Meloni. La Premier ha sottolineato come il suo governo abbia riportato l’Italia al centro della scena internazionale, restituendole una “nuova centralità” politica. Sul fronte interno, ha rivendicato i successi economici, evidenziando il rilancio della crescita e dell’occupazione. In particolare, ha posto l’accento sul raggiungimento di “record storici” nel campo del lavoro, con un numero di posti di lavoro stabili mai visto prima. Primacampania.it - Meloni: «Soddisfatta dei risultati, ma ancora tanto lavoro da fare» Leggi tutta la notizia su Primacampania.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA – La Presidente del Consiglio, Giorgia, ha tracciato un bilancio dei primi due anni di governo, esprimendo soddisfazione per i traguardi raggiunti, ma al contempo consapevolezza delle sfide cheattendono il suo esecutivo. “Sonodeiottenuti, ma sono anche consapevole di quantoci siada”, ha dichiarato. La Premier ha sottolineato come il suo governo abbia riportato l’Italia al centro della scena internazionale, restituendole una “nuova centralità” politica. Sul fronte interno, ha rivendicato i successi economici, evidenziando il rilancio della crescita e dell’occupazione. In particolare, ha posto l’accento sul raggiungimento di “record storici” nel campo del, con un numero di posti distabili mai visto prima.

Salta la conferenza stampa di Meloni sulla Manovra - tutti i punti ancora da risolvere - Il testo è stato approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei Ministri e sembrava poter approdare in Parlamento entro i limiti di tempo imposti dall’Unione europea, il 20 ottobre. La ragione ufficiale del rinvio è l’assenza del vicepremier Antonio Tajani, impegnato in una riunione del G7, ma secondo l’agenzia di stampa Ansa, dalla stessa maggioranza stanno emergendo problemi legato al testo ... (Quifinanza.it)

Meloni - il video a 2 anni esatti di governo : “Non mi sono mai risparmiata - so che c’è ancora tanto lavoro da fare” - Il governo “ha lavorato instancabilmente per attuare il programma con il quale ci eravamo presentati di fronte agli italiani e sul quale avevamo ottenuto la fiducia di molti di loro alle elezioni del 25 settembre del 2022”. “Soddisfatta dei risultati, so che c’è ancora lavoro da fare” “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei ... (Dayitalianews.com)

Meloni celebra i due anni di governo : “Quanto lavoro ancora da fare” - La premier, che non parteciperà alla conferenza stampa (rinviata) sulla manovra annunciata per oggi, ha voluto commentare la ricorrenza che cade in un momento decisivo per il governo, da un lato, e dall’altro per il Paese […] The post Meloni celebra i due anni di governo: “Quanto lavoro ancora da fare” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)