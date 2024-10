Marina Di Guardo di nuovo single? “La storia d’amore tra la madre di Chiara Ferragni e Frank Kelcz è finita”: l’indiscrezione di Dagospia (Di martedì 22 ottobre 2024) Marina Di Guardo sarebbe tornata single. È questa l’ultima indiscrezione lanciata dal portale d’informazione Dagospia, che vede la madre di Chiara Ferragni coinvolta in un’altra separazione dopo la fine del matrimonio tra sua figlia e Fedez. La scrittrice avrebbe, quindi, messo fine alla sua relazione con il manager inglese Frank Kelcz: una profonda crisi, che potrebbe essere stata accentuata dai problemi giudiziari e sentimentali di Chiara, avrebbe spezzato definitivamente l’armonia e la serenità della coppia. Sempre Dagospia, infatti, sottolinea che a rendere definitiva la rottura sarebbero state “le pressioni e lo stress che la Di Guardo sta subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”. Nessun commento, invece, da parte della scrittrice, che ha sempre mantenuto riservata la sua vita privata. Ilfattoquotidiano.it - Marina Di Guardo di nuovo single? “La storia d’amore tra la madre di Chiara Ferragni e Frank Kelcz è finita”: l’indiscrezione di Dagospia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)Disarebbe tornata. È questa l’ultima indiscrezione lanciata dal portale d’informazione, che vede ladicoinvolta in un’altra separazione dopo la fine del matrimonio tra sua figlia e Fedez. La scrittrice avrebbe, quindi, messo fine alla sua relazione con il manager inglese: una profonda crisi, che potrebbe essere stata accentuata dai problemi giudiziari e sentimentali di, avrebbe spezzato definitivamente l’armonia e la serenità della coppia. Sempre, infatti, sottolinea che a rendere definitiva la rottura sarebbero state “le pressioni e lo stress che la Dista subendo a causa dell’epilogo del matrimonio della figlia”. Nessun commento, invece, da parte della scrittrice, che ha sempre mantenuto riservata la sua vita privata.

Marina Di Guardo torna single - finita la relazione della mamma di Chiara Ferragni con Frank Kelcz - È quanto rivela il settimanale Oggi che, però, non rende noti i motivi della rottura. Secondo il magazine, tuttavia, la relazione sarebbe stata in crisi già da tempo. Marina Di Guardo e Frank Kelcz sono apparsi poche volte insieme in pubblico: la prima volta in cui i due sono apparsi in coppia è in una foto del pranzo di Natale del 2022 pubblicata da Valentina Ferragni. (Tpi.it)

Marina Di Guardo torna single - è finita con lo storico compagno : Chiara Ferragni coinvolta - Soprattutto in questo periodo storico, dove entrambe sono alle prese con una separazione importante. Dopo la separazione dall’ex marito, avvenuta quando le tre figlie erano solo delle adolescenti, Marina ha lasciato il mondo della moda per dedicarsi ad un’altra grande passione, quella per la scrittura. (Dilei.it)

