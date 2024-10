L’inclusione attraverso lo sport. Nasce il nuovo progetto di Pic (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo sport come strumento di crescita e di integrazione per i ragazzi. È questo l’obiettivo di PIC, associazione dilettantistica, che punta a favorire l’attività sportiva principalmente bambini e adolescenti, con disabilità. Il progetto è stato sviluppato insieme a Bimbo Tu, che ne è socio fondatore e Macron e presentato ieri da Ettore Messina, head coach dell’Olimpia Milano e il giornalista de il Resto del Carlino Massimo Pandolfi. "PIC Nasce dall’idea di inclusione delle persone con disabilità attraverso la pratica sportiva mista, facendo giocare assieme persone con disabilità e non", spiega Stefano Dalla Verità, presidente di PIC asd. Per il grande campione di basket, Renato Villalta, componte del Comitato tecnico PIC asd "lo sport è fondamentale per conoscere i propri limiti e migliorare". Ilrestodelcarlino.it - L’inclusione attraverso lo sport. Nasce il nuovo progetto di Pic Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Locome strumento di crescita e di integrazione per i ragazzi. È questo l’obiettivo di PIC, associazione dilettantistica, che punta a favorire l’attivitàiva principalmente bambini e adolescenti, con disabilità. Ilè stato sviluppato insieme a Bimbo Tu, che ne è socio fondatore e Macron e presentato ieri da Ettore Messina, head coach dell’Olimpia Milano e il giornalista de il Resto del Carlino Massimo Pandolfi. "PICdall’idea di inclusione delle persone con disabilitàla praticaiva mista, facendo giocare assieme persone con disabilità e non", spiega Stefano Dalla Verità, presidente di PIC asd. Per il grande campione di basket, Renato Villalta, componte del Comitato tecnico PIC asd "loè fondamentale per conoscere i propri limiti e migliorare".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sport e giovani - ad Arghillà prende il via il progetto "Sprotivamente insiema" - Spazi civici di comunità è un’iniziativa promossa dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri in collaborazione con sport e salute SpA, la società dello Stato... (Reggiotoday.it)

A Roma nasce il primo vero sportello per l'emergenza abitativa. E a fine 2025 anche un progetto di cohousing sociale - Un lavoro durato quasi due anni, che ha avuto un'accelerazione nel 2024 ed è arrivato alla conclusione della prima fase proprio oggi, 21 ottobre, con la presentazione ufficiale. Si attiva, per la prima volta a Roma, un progetto di assistenza alloggiativa a 360 gradi che vede collaborare... (Romatoday.it)

L’importanza dello sport per giovani e adulti con emofilia : il progetto “Atleti con la A” - S. In un contesto educativo, il campus permette ai partecipanti di apprendere l’importanza del movimento e di adottare stili di vita sani sin dalla giovane età. Secondo Marco Mandarano, consigliere di FedEmo, questo disordine ha effetti significativi non solo sui pazienti, ma anche sui loro caregiver. (Gaeta.it)