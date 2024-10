Gaeta.it - L’Aquila celebra Paola Agosti: due eventi dedicati alla fotografa della Rivoluzione dei Garofani

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersarà il palcoscenico di un doppio evento dedicato all’illustre, le cui immagini hanno immortalato ladei, la storica insurrezione che ha segnato la fine del regime di António Salazar in Portogallo. Organizzato dFondazione Giorgio De Marchis Bonanni d’Ocre e dal MAXXI, l’evento offre un’opportunità unica per scoprire l’opera die la sua rilevanza storica e culturale. L’inaugurazione si terrà oggi pomeriggio e prevede due appuntamenti distinti. Mostra presso la Project Room del MAXXI Alle 17, la Project Room di Palazzo Ardinghelli, sede del MAXXI, ospiterà l’apertura di un’area dedicata a. Questa sarà la prima volta che le sue fotografie, recentemente acquisite per la Collezione di Fotografia del MAXXI Architettura e Design contemporaneo, saranno presentate al pubblico.