L’allenatore Manisera Il Montefano si lecca le ferite dopo il ko casalingo | Sbagli pagati cari era una partita da pareggio

"In questo momento c'è da rimanere compatti, non perdere la fiducia e recuperare sul piano fisico e mentale qualche elemento importante". Luca Manisera, allenatore del Montefano, guarda avanti dopo la sconfitta casalinga con il Monturano, secondo ko di fila. "È un momento – il tecnico parla del match – in cui paghiamo caro ogni errore. Nel primo tempo abbiamo tenuto bene il campo senza concedere nulla agli avversari, se non una ripartenza, e creato 3-4 occasioni". Nella ripresa il Monturano ha segnato il gol partita. "Nella seconda parte della gara – ricorda – non abbiamo concesso nulla come non abbiamo creato i presupposti per il gol. Era una partita destinata al pareggio". Il momento è complicato con la squadra scivolata in classifica.

