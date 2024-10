Fuga dopo la rapina al Todis di Ardea caccia al rapinatore armato

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Oggi, nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:45, è scattato l’allarme al supermercatodi via Laurentina, situato tra via Pontina Vecchia e via della Castagnetta. Untoreha minacciato una cassiera, facendosi consegnare il denaro in cassa, per poi fuggire insieme a un complice che lo attendeva fuori con l’auto accesa. Intervento dei Carabinieri Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari della tenenza di, guidati dal vice comandante, insieme a diverse pattuglie. Pocosono giunti anche i Carabinieri del 112 da Anzio, armati e pronti a perlustrare l’area per rintracciare i malviventi. Al momento, le forze dell’ordine stanno conducendo ricerche nella zona circostante, coordinando le indagini sotto la guida del comandante della compagnia di Anzio, competente per territorio.