Earth House dentro la lussuosa casa di erba che vale 255 milioni

Earth House, dentro la lussuosa casa di erba che vale 2,55 milioni

(Di martedì 22 ottobre 2024) Chi, guardando Il Signore degli Anelli, non ha mai desiderato vivere, almeno per un giorno, nella famosa “degli Hobbit”? Strutture a contatto con la natura primitiva e istintiva, in cui c’è un legame profondo tra l’edificio e la natura stessa: latocca il cuore del tema della sostenibilità, e lo fa con una sensibilità architettonica che lascia senza fiato. Una delle case del complesso verde è stata messa in vendita per 2,55: un vero e proprio esempio di architettura green, con una superficie interna di 261 mq, quattro camere da letto e cinque bagni. Vi raccontiamo le “case die di terra” che stanno conquistando il settore.