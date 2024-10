Dramma familiare ad Altavilla Milicia: arriva la perizia psichiatrica per l’accusato del massacro (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha scosso la comunità di Altavilla Milicia, un comune siciliano, dove un uomo, Giovanni Barreca, è accusato di aver perpetrato un omicidio quadruplo, coinvolgendo anche sua figlia di 17 anni. L’esito della perizia psichiatrica, richiesta dalla Procura, sarà reso noto il 13 novembre di quest’anno. Questa vicenda inquietante ha suscitato una serie di interrogativi riguardo alla sanità mentale dell’accusato e alle dinamiche familiari che hanno portato a un atto di violenza così estremo. Il contesto dell’omicidio: riti e possessione Il Dramma si è consumato durante un rito, nei confronti del quale si sostiene che la famiglia fosse convinta di essere sotto l’influenza di forze demoniache. Gaeta.it - Dramma familiare ad Altavilla Milicia: arriva la perizia psichiatrica per l’accusato del massacro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico evento ha scosso la comunità di, un comune siciliano, dove un uomo, Giovanni Barreca, è accusato di aver perpetrato un omicidio quadruplo, coinvolgendo anche sua figlia di 17 anni. L’esito della, richiesta dalla Procura, sarà reso noto il 13 novembre di quest’anno. Questa vicenda inquietante ha suscitato una serie di interrogativi riguardo alla sanità mentale dele alle dinamiche familiari che hanno portato a un atto di violenza così estremo. Il contesto dell’omicidio: riti e possessione Ilsi è consumato durante un rito, nei confronti del quale si sostiene che la famiglia fosse convinta di essere sotto l’influenza di forze demoniache.

