Cosa devo fare per avere l’indennità per astensione anticipata dal lavoro?

Salve avvocato, a seguito di una precedente gravidanza e dopo aver usufruito del congedo parentale facoltativo, ho richiesto in azienda di usufruire di 6 mesi di aspettativa non retribuita. Ho però appena scoperto di essere nuovamente in attesa, ma il mio ginecologo vuole attendere il compimento delle 8 settimane prima di rilasciare il certificato di gravidanza a rischio che mi consentirebbe l'astensione anticipata dal lavoro (faccio turni di 8 ore in piedi). Attendendo però il compimento delle 8 settimane supero i primi 60 gg di aspettativa entro i quali l'Inps mi riconoscerebbe l'indennità.

