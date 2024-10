Calvagese della Riviera: Frà Girolamo, un pittore bresciano del Rinascimento (Di martedì 22 ottobre 2024) Mauro Lucco, già Professore Ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Bologna, specialista di pittura veneta e lombarda del Rinascimento, condurrà il pubblico alla scoperta di Fra Girolamo da Brescia, artista cinquecentesco di origini bresciane, in occasione della Bresciatoday.it - Calvagese della Riviera: Frà Girolamo, un pittore bresciano del Rinascimento Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Mauro Lucco, già Professore Ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Bologna, specialista di pittura veneta e lombarda del, condurrà il pubblico alla scoperta di Frada Brescia, artista cinquecentesco di origini bresciane, in occasione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calvagese della Riviera: Frà Girolamo, un pittore bresciano del Rinascimento - Mauro Lucco, già Professore Ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Bologna, specialista di pittura veneta e lombarda del Rinascimento, condurrà il pubblico alla scope ... (bresciatoday.it)

A Ferrara la XXV Settimana di Alti Studi Rinascimentali dedicata a "Figure e voci femminili del Rinascimento italiano" - Ricercatori, esperti, appassionati e cittadini potranno così immergersi nelle storie delle protagoniste del Rinascimento italiano ascoltando ... proporrà una scelta di composizioni di Girolamo ... (cronacacomune.it)

Al via la mostra Il Rinascimento a Brescia: un viaggio in quarant'anni di storia della città - Dipinti, bassorilievi, libri, strumenti musicali, armature. In scena oltre cinquanta opere d’arte, esposte dal 18 ottobre al 16 febbraio 2025 al Museo di Santa Giulia, che tentano di restituire lo spi ... (ilgiorno.it)