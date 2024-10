Bologna, Italiano: "C'è fallo su Fabbian sul primo gol. Dobbiamo dare tutti qualcosa di più" (Di martedì 22 ottobre 2024) L`allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha commentato a Sky Sport la sconfitta della propria squadra sul campo dell`Aston Villa. Un`altra Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L`allenatore delVincenzoha commentato a Sky Sport la sconfitta della propria squadra sul campo dell`Aston Villa. Un`altra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aston Villa-Bologna 2-0 - Italiano : “Dispiace - abbiamo avuto occasioni nitide nel primo tempo” - . Vincenzo Italiano ha parlato nel post-partita di Aston Villa-Bologna 2-0, match della terza giornata della Champions League 2024/2025. ” The post Aston Villa-Bologna 2-0, Italiano: “Dispiace, abbiamo avuto occasioni nitide nel primo tempo” appeared first on SportFace. Se pensiamo di aver dato il 100%, allora dobbiamo dare ancora di più e questo vale per me in primis. (Sportface.it)

Italiano Bologna : «Dallinga sta crescendo e questa sera lo vedrete» - Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League contro l’Aston Villa Vincenzo Italiano ha parlato così prima di Aston Villa-Bologna a Sky, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/25. «Dallinga sta crescendo, sta dando grandi segni di crescita soprattutto nell’intesa con i compagni. (Calcionews24.com)

Bologna - con l’Aston Villa per riscattare il campionato : Italiano sogna il colpaccio a Birmingham. Ecco il dubbio di formazione - L’avversario è tra i più temibili d’Europa poiché l’Aston Villa è terzo in Premier League a -4 dal Manchester City capolista ed è a […]. Al Villa Park, il Bologna cercherà di scardinare la difesa di una delle squadre più in forma d’Europa Il Bologna di Vincenzo Italiano vivrà una notte per cuori forti a Birmingham. (Calcionews24.com)