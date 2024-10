Oasport.it - Ben nove sport esclusi dai Giochi del Commonwealth 2026: un indizio anche per le Olimpiadi?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il The New Zealand Herald ha anticipato, dato che il programma definitivo verrà svelato soltanto nella giornata di domani, l’elenco degliche saranno inclusi neidel, in programma a Glasgow, in Scozia, dopo la rinuncia dello Stato di Victoria, in Australia. Si tratterà di un’edizione meno ricca di eventi rispetto a quella di Birmingham 2022: gliprevisti dovrebbero essere 10, e tra questi non dovrebbero esserci rugby a 7, hockey su prato e cricket. Presenza certa di nuoto ed atletica, praticamente sicurinetball e boxe. Se l’indiscrezione del sito neozelandese dovesse essere confermata, resterebbero fuori dal programmatuffi, badminton, beach volley, mountain bike, ginnastica ritmica, squash e tennistavolo, mentre dovrebbero essere salvi ciclismo su pista, sollevamento pesi, basket 3×3, lawn bowls, ginnastica artistica e judo.