Anguillara Veneta è la città italiana dove si scommette di più online

(Di martedì 22 ottobre 2024), in provincia di Padova, è il Comune italiano con la maggiore incidenza pro capite di scommesse. E' quanto rivela il report "Non così piccoli. L’azzardonei piccoli comuni italiani" stilato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon. Secondo il report, che ha analizzato i dati forniti dall'agenzia Dogane e Monopoli di 3232 Comuni italiani tra i duemila e i 9999 abitanti (un quarto della popolazionee il 41% dei Comuni), in media ogni abitante di(che ne conta 4000)rebbe circa 1100 euro mensili, per una media pro capite nel 2023 di 13073 euro.