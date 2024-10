Allerta rossa nel Ferrarese per la piena del Po (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Sono sette le famiglie e quattro le attività in golena evacuate in maniera preventiva nel Ferrarese in seguito all'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Ferrara, divenuta effettiva dopo il superamento attorno alle 9 di questa mattina della soglia idrometrica di livello 3 che fa scattare la soglia 'rossa' del Po (+2,50 metri sopra lo zero idrometrico). "In previsione della piena del Po a Pontelagoscuro (Ferrara), che si attende per il pomeriggio di oggi intorno alle 15:00, l'evacuazione sta riguardando sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale del grande fiume sulla sponda Ferrarese - spiega il primo cittadino, Alan Fabbri - I cittadini e le ditte coinvolte, che avevamo già informato fin dalle prime ore di ieri, devono quindi adesso effettivamente evacuare dagli immobili presenti in golena, poiché è stata superata la soglia 'rossa'". Agi.it - Allerta rossa nel Ferrarese per la piena del Po Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Sono sette le famiglie e quattro le attività in golena evacuate in maniera preventiva nelin seguito all'ordinanza emessa ieri dal sindaco di Ferrara, divenuta effettiva dopo il superamento attorno alle 9 di questa mattina della soglia idrometrica di livello 3 che fa scattare la soglia '' del Po (+2,50 metri sopra lo zero idrometrico). "In previsione delladel Po a Pontelagoscuro (Ferrara), che si attende per il pomeriggio di oggi intorno alle 15:00, l'evacuazione sta riguardando sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale del grande fiume sulla sponda- spiega il primo cittadino, Alan Fabbri - I cittadini e le ditte coinvolte, che avevamo già informato fin dalle prime ore di ieri, devono quindi adesso effettivamente evacuare dagli immobili presenti in golena, poiché è stata superata la soglia ''".

Maltempo - allerta rossa nel Ferrarese per la piena del Po. Stato di emergenza in Sicilia - Prosegue la conta dei danni del maltempo in Emilia Romagna, dove si continua a spalare fango e detriti e a pompare acqua con le idrovore dopo l’ennesimo evento alluvionale che ha colpito parte della Romagna e zone dell'Emilia e che ha allagato soprattutto la pianura e l'area della Città metropolitana di Bologna. (Tg24.sky.it)

Maltempo - allerta rossa nel Ferrarese per la piena del Po. Stato di emergenza in Sicilia - Oggi nel Ferrarese è ancora allerta rossa per il passaggio della piena del Po verso il Delta, ingrossato dagli affluenti emiliani che hanno già fatto danni in pianura: il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha disposto l'evacuazione di sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell'area golenale. (Tg24.sky.it)

Ancora allerta meteo in Emilia Romagna : è rossa nel Ferrarese per la piena del Po - L'allerta sarà rossa per piene dei fiumi nelle province di Ferrara; arancione per piene dei fiumi nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini; gialla per piene dei fiumi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna; per criticità idrogeologica nelle province di Piacenza, Parma, Bologna, Ravenna. (Ilrestodelcarlino.it)