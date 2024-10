Oasport.it - United Cup 2025, Italia inserita nel gruppo di Sydney: Francia e Svizzera le avversarie

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Effettuato il sorteggio dei gironi dellaCup, competizione tennistica a squadre in programma a Perth e adal 27 dicembre al 5 gennaio che darà il via alla nuova stagione. Una rassegna che vedrà al via anche l’. La squadra tricolore potrà contare sull’apporto di Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, attualmente n.6 WTA e n.31 ATP, nonché su Sara Errani (n.8 in doppio), Andrea Vavassori (n.6 in doppio), Angelica Moratelli (n.72 in doppio) e Matteo Gigante (n.138 in singolare). Un mix di gioventù e di esperienza che si spera possa portare a un bel risultato. Il Bel Paese è stato inserito nelD, a, con ladi Ugo Humbert e Diane Parry e la, i cui riferimenti saranno Dominic Stricker e Belinda Bencic.