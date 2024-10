Lapresse.it - Tv, Monteleone fa flop anche sui social

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Daldello share a quello sui. ‘L’Altra Italia’, talk politico condotto dall’ex Iena Antoninocatalizza poco l’attenzione del pubblico attivo sulle nuove piattaforme di comunicazione e fa cilecca in termini di popolarità: nonostante il tag con cui Rai 2 ha promosso l’ultima puntata di giovedì scorso, su Facebook la relativa pagina non va oltre i 60 like e gli 84 follower, caratterizzandosiper basse interazioni sui singoli post. La situazione migliora leggermente su Instagram, dove il format del giovedì sera del secondo canale Rai supera di poco i 1770 follower.