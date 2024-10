Secoloditalia.it - Toghe rosse, altolà di Magistratura indipendente: “Il premier non è mai un avversario. Si rispetti”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A leggere le dichiarazioni del day after didemocratica e del presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, che nel caso si fosse dimenticato ne è espressione, viene in mente Jessica Rabbit: loro non sono così, è che li disegnano così. Loro, lamentano, sono solo vittime incolpevoli di un travisamento dell’email con cui il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha lanciato un appello all’unità dellacontro le politiche del governo Meloni. Eppure anche all’interno dellaquella email sembra aver destato un certo sconcerto, tanto cheha rilasciato una nota in cui avverte che “essere e apparire indipendenti è la prima condizione per la credibilità dellache mai deve essere coinvolta nelle contingenti vicende e contrapposizioni politiche”.