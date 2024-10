Tentativo di furto ad Aprilia: arrestato un giovane dai carabinieri dopo un intervento tempestivo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato scorso, nella città di Aprilia, i carabinieri della sezione Radiomobile sono intervenuti prontamente in seguito a una segnalazione di furto in atto presso un esercizio commerciale. L’operazione ha portato alla scoperta di un’autovettura rubata e all’arresto di un giovane, il quale si trovava nei pressi dell’attività, coinvolto nel Tentativo di furto. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona e ha messo in evidenza l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare attività illecite. La segnalazione e l’intervento dei carabinieri Il sabato di aprile è iniziato con una segnalazione per un furto in un noto esercizio commerciale. Immediato è stato l’intervento dei carabinieri della sezione Radiomobile, i quali, giunti sul posto, hanno iniziato a raccogliere informazioni utili. Gaeta.it - Tentativo di furto ad Aprilia: arrestato un giovane dai carabinieri dopo un intervento tempestivo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato scorso, nella città di, idella sezione Radiomobile sono intervenuti prontamente in seguito a una segnalazione diin atto presso un esercizio commerciale. L’operazione ha portato alla scoperta di un’autovettura rubata e all’arresto di un, il quale si trovava nei pressi dell’attività, coinvolto neldi. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nella zona e ha messo in evidenza l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare attività illecite. La segnalazione e l’deiIl sabato di aprile è iniziato con una segnalazione per unin un noto esercizio commerciale. Immediato è stato l’deidella sezione Radiomobile, i quali, giunti sul posto, hanno iniziato a raccogliere informazioni utili.

