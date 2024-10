Liberoquotidiano.it - Telemedicina, partnership Meteda-Abbott migliora gestione diabete

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - E' stato siglato l'accordo tra, gruppo italiano specializzato nella creazione e sviluppo di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate nel campo del, e la multinazionale americana. Prevede l'integrazione digitale tra il sistema MetaClinic, cartella clinica sviluppata dall'azienda italiana per laambulatoriale dei centri di diabetologia, e i dati raccolti dal sistemaFreeStyle Libre, tecnologia per il monitoraggio del glucosio con sensori leader a livello mondiale. Grazie a tale integrazione - informa una nota - sarà possibile effettuare lo scarico dei dati glicemici dal sistema FreeStyle Libre direttamente nella cartella clinica informatizzata in uso presso i servizi di diabetologia.