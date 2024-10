Quella crisi di Germania e Francia che dobbiamo sperare finisca al più presto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non ha senso esprimere soddisfazione: le due maggiori economie europee sono legate a doppio filo all'Italia Ilgiornale.it - Quella crisi di Germania e Francia che dobbiamo sperare finisca al più presto Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non ha senso esprimere soddisfazione: le due maggiori economie europee sono legate a doppio filo all'Italia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perché nella crisi editoriale la stampa locale regge meglio di quella nazionale - La pubblicazione dei dati Ads sulla stampa fornisce l’occasione per riprendere qualche considerazione sull’andamento dei quotidiani e sull’importanza dei mercati locali, facendo un confronto con l’... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Ambientato ai margini di una Madrid cupa - stritolata dalla crisi - il film in onda stasera su Rai 3 ha ricevuto 5 nominations ai Goya - compresa quella alla Cruz come Miglior attrice - Anche produttrice, Pene?lope Cruz è perfetta nel ruolo di madre-coraggio, quasi un’Anna Magnani in versione spagnola. Insieme riportano in vita una donna assassinata, suscitando l’interesse della polizia ma facendo così precipitare gli eventi. Penélope Cruz in una scena di “Tutto in un giorno”. Il secondo è The Bride diretto da Maggie Gyllenhaal con Christian Bale e l’astro nascente Jessie ... (Iodonna.it)

Giulia De Lellis e quella mossa social che smentisce i rumor di crisi con Tony Effe - . Un modo, questo, per chiarire la sua attuale situazione sentimentale e confermare tutti i rumor circolati nei mesi precedenti. Poi, il settimanale Nuovo ha lanciato la notizia secondo cui la frequentazione tra i due fosse diventata seria. “La sintonia tra i due appare evidente, tra sorrisi complici soprattutto di Giulia […] Poi verso le due del mattino si allontanano insieme dal locale…“, si ... (Isaechia.it)