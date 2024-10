Probabili formazioni Torino-Como, nona giornata Serie A 2024/25 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Torino-Como, match della nona giornata di Serie A 2024/25 in programma venerdì 25 ottobre alle 20.45. L’infortunio del capitano e leader Duvan Zapata pesa come un macigno sulle ambizioni dei granata, che proveranno ora a risollevarsi con i mezzi a disposizioni. Dall’altra parte però arriva una squadra in salute, con principi tattici ben chiari e con la voglia di continuare a stupire. Di seguito ecco le possibili scelte dei due allenatori, Paolo Vanoli e Cesc Fabregas. Le Probabili formazioni di Torino-Como Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Vlasic, Ilic, Sosa; Adams, Sanabria. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ledi, match delladi/25 in programma venerdì 25 ottobre alle 20.45. L’infortunio del capitano e leader Duvan Zapata pesa come un macigno sulle ambizioni dei granata, che proveranno ora a risollevarsi con i mezzi a disposizioni. Dall’altra parte però arriva una squadra in salute, con principi tattici ben chiari e con la voglia di continuare a stupire. Di seguito ecco le possibili scelte dei due allenatori, Paolo Vanoli e Cesc Fabregas. Ledi(3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Vlasic, Ilic, Sosa; Adams, Sanabria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Probabili formazioni Young Boys-Inter : terza giornata Champions League 2024/2025 - . it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte dei due allenatori. INTER – Previsto turn over. Le probabili formazioni di Young Boys-Inter, match della terza giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. Le probabili formazioni di Young Boys-Inter Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Athekame, Camara, Zoukrou, Hadjam; Colley, Niasse, Lauper, Monteiro; Ugrinic, ... (Sportface.it)

Probabili formazioni Roma-Dinamo Kiev : terza giornata Europa League 2024/25 - Fischio d’inizio alle 18:45 di giovedì 24 ottobre. Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: – The post Probabili formazioni Roma-Dinamo Kiev: terza giornata Europa League 2024/25 appeared first on SportFace. Troppo poco. ROMA – Scatta l’ora di Hummels: probabile esordio per il tedesco. Anche Le Fee cerca una maglia dal 1?. (Sportface.it)

Milan-Club Brugge - le probabili formazioni : Fonseca ritrova due big dal 1? - Ecco le probabili formazioni di Milan-Club Brugge. Paulo Fonseca potrebbe ritrovare due big dal 1' per il match di Champions League. (Pianetamilan.it)