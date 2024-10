Moldavia, presidenziali: Sandu in testa ma andrà al ballottaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) In Moldavia si andrà al ballottaggio fra la presidente uscente Maia Sandu, filo-occidentale, e il candidato Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale filo-russo. Nelle elezioni presidenziali che si sono tenute ieri, contestualmente al referendum sull’inserimento nella Costituzione del percorso verso l’Ue, Sandu è risultata in testa fra gli 11 candidati in corsa, con il 41,89% dei voti, mentre Stoianoglo si è attestato al 26,3%. ballottaggio il 3 novembre Il vantaggio di Sandu, tuttavia, non è sufficiente a evitare il secondo turno, che sarebbe stato evitato solo in caso di vittoria di un candidato con maggioranza assoluta. Il ballottaggio si terrà il 3 novembre. Il doppio appuntamento elettorale di ieri era considerato un test cruciale per il Paese, una scelta fra un cammino Ue e uno verso la Russia. Lapresse.it - Moldavia, presidenziali: Sandu in testa ma andrà al ballottaggio Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Insialfra la presidente uscente Maia, filo-occidentale, e il candidato Alexandr Stoianoglo, ex procuratore generale filo-russo. Nelle elezioniche si sono tenute ieri, contestualmente al referendum sull’inserimento nella Costituzione del percorso verso l’Ue,è risultata infra gli 11 candidati in corsa, con il 41,89% dei voti, mentre Stoianoglo si è atto al 26,3%.il 3 novembre Il vantaggio di, tuttavia, non è sufficiente a evitare il secondo turno, che sarebbe stato evitato solo in caso di vittoria di un candidato con maggioranza assoluta. Ilsi terrà il 3 novembre. Il doppio appuntamento elettorale di ieri era considerato un test cruciale per il Paese, una scelta fra un cammino Ue e uno verso la Russia.

Elezioni presidenziali in Moldavia : si decide se scegliere l’Ue o la Russia - . cittadini moldavi sono chiamati a scegliere tra candidati alla presidenza europeisti e filorussi ed esprimere tramite il referendum se sono favorevoli o meno all'entrata della Moldavia in Ue L'articolo Elezioni presidenziali in Moldavia: si decide se scegliere l’Ue o la Russia proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Moldavia - presidenziali e referendum Ue - Solo una minoranza di cittadini sarebbe nettamente contraria all'adesione. 7. Secondo i sondaggi,oltre il 50% è favorevole all'adesione all'Ue, un terzo è contrario e il resto è indeciso. Al voto meno di 3 mln di persone, che dovranno scegliere tra 11 candidati alla presidenza. 00 Aperti in Moldavia i seggi elettorali per le presidenziali e lo storico referendum costituzionale sull'adesione ... (Televideo.rai.it)

Elezioni presidenziali e referendum per l’adesione all’Ue : il Cremlino nega ogni ingerenza in Moldavia - Bruxelles ha concesso alla Moldavia lo status di candidato nel giugno del 2022. Il piano per la compravendita di voti: dietro c’è l’oligarca Shor All’inizio di ottobre la polizia moldava ha dichiarato di aver scoperto un vasto piano di compravendita di voti, con un giro di 15 milioni di euro presumibilmente incanalati dalla Russia da individui legati a Ilan Shor, oligarca moldavo condannato per ... (Lettera43.it)