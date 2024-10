Maltempo, alluvioni in Emilia-Romagna: un morto a Pianoro (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stata definita “una slavina d’acqua” quella che si è abbattuta nelle ultime ore a Bologna, a seguito dell’ondata di Maltempo che ha colpito il capoluogo e il territorio dove, da ieri pomeriggio, sono caduti 175 millimetri di pioggia (sulla città, sulla prima collina e in comuni limitrofi come Pianoro, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno). A Bologna l’acqua si è diffusa letteralmente ovunque e in quantità molto importanti, rendendo le strade dei torrenti. Ed è proprio a Botteghino di Zocca, a Pianoro, che il Maltempo è costato la vita a un giovane, il cui corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del Fuoco. L’auto su cui viaggiava è stata travolta dalla piena del torrente Zena. Lapresse.it - Maltempo, alluvioni in Emilia-Romagna: un morto a Pianoro Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) È stata definita “una slavina d’acqua” quella che si è abbattuta nelle ultime ore a Bologna, a seguito dell’ondata diche ha colpito il capoluogo e il territorio dove, da ieri pomeriggio, sono caduti 175 millimetri di pioggia (sulla città, sulla prima collina e in comuni limitrofi come, San Lazzaro di Savena e Casalecchio di Reno). A Bologna l’acqua si è diffusa letteralmente ovunque e in quantità molto importanti, rendendo le strade dei torrenti. Ed è proprio a Botteghino di Zocca, a, che ilè costato la vita a un giovane, il cui corpo è stato individuato dall’elicottero dei vigili del Fuoco. L’auto su cui viaggiava è stata travolta dalla piena del torrente Zena.

Maltempo Emilia Romagna - le immagini aeree mostrano le alluvioni nel bolognese e nel reggiano - Emilia Romagna sott’acqua. Gli elicotteri dei vigili del fuoco mostrano i terreni alluvionati nei comuni di Budrio e Castenaso nel bolognese e Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia. Le autorità stanno invitando i cittadini a non uscire di casa. (Lapresse.it)

Maltempo - alluvioni a Bologna e Cesenatico : treni sospesi e blackout - Il torrente Ravone, esondato senza pietà, ha fatto di via Saffi un fiume improvvisato, e la città è diventata irriconoscibile. La situazione a Bologna e Cesenatico In Emilia Romagna non si è fatto a tempo a contare i danni dell’alluvione di settembre che già ne è arrivata un’altra. A San Lazzaro, le evacuazioni continuano senza sosta, mentre le autorità invitano i residenti a salire ai piani ... (Quifinanza.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - alluvioni a Bologna - Ravenna e Modena - In questi minuti il torrente Ravone ha superato i livelli di allarme e sta uscendo in alcuni punti. Date massima diffusione al presente messaggio, vi terrò aggiornati costantemente nella notte”. Lo ha fatto sapere, con una nota, l’amministrazione comunale. La situazione è sotto il costante monitoraggio della protezione civile. (Lapresse.it)