La Corte dei conti contro Bonaccini e Pd | cosa non torna sui fondi per l' alluvione

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il giudizio delladeiè impietoso, ma per tirare le somme basta e avanza il bollettino delle ultime ore. Piove (di nuovo) su mezza Italia e la situazione più critica è (ancora) in Emilia Romagna. È allerta rossa, cioè, per quasi tutto il dì, quello ieri: dalla mattina fino a mezzanotte, con le scuole chiuse in tre province su nove, con alcuni Comuni che fanno evacuazioni preventive e con le piene dei fiumi che potrebbero straripare nella notte. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci (Fratelli d'Italia) firma un decreto per la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale, tanto preoccupa la questione maltempo a Ravenna e a Reggio Emilia e a Modena. Eppure, qui, di burrasche, ne sono in corso almeno due. Una meteorologica (tra poco ci torniamo) e l'altra politica.