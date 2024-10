Il grande sport in riva allo Stretto: presentato il campionato italiano Wing Foil Freeride (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarà ancora il grande sport ad animare le acque di fronte allo Stretto. È stato presentato nel salone dei Lampadari Italo Falcomatà il campionato italiano Wing Foil Freeride, in programma negli spazi del circolo velico dal 21 al 27 ottobre e che precederà solo di qualche giorno la Mediterranean Reggiotoday.it - Il grande sport in riva allo Stretto: presentato il campionato italiano Wing Foil Freeride Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sarà ancora ilad animare le acque di fronte. È statonel salone dei Lampadari Italo Falcomatà il, in programma negli spazi del circolo velico dal 21 al 27 ottobre e che precederà solo di qualche giorno la Mediterranean

