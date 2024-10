Droga dalla Colombia a Napoli, il boss arrestato tradito dalla passione per il biliardo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gustavo Nocella, boss della camorra, è stato arrestato oggi a Medellin, in Colombia, dopo anni di latitanza. A coordinare l'operazione la polizia nazionale Colombiana (Pnc), l'Interpol, l'Europol i carabinieri e la polizia del Regno Unito.Gli inquirenti hanno individuato l'ennesimo Napolitoday.it - Droga dalla Colombia a Napoli, il boss arrestato tradito dalla passione per il biliardo Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Gustavo Nocella,della camorra, è statooggi a Medellin, in, dopo anni di latitanza. A coordinare l'operazione la polizia nazionalena (Pnc), l'Interpol, l'Europol i carabinieri e la polizia del Regno Unito.Gli inquirenti hanno individuato l'ennesimo

Camorra - finisce in Colombia la latitanza del boss Nocella : a tradirlo la sua passione per il biliardo - In ogni appartamento in cui si nascondeva veniva recapitato un tavolo da biliardo. Muovendosi su questa pista, gli investigatori sono riusciti a rintracciare e catturare Gustavo Nocella. All’operazione hanno collaborato gli uomini della Polizia colombiana, dell’Interpol, dell’Europol, dei Carabinieri e della polizia del Regno Unito. (Open.online)

Arrestato in Colombia il boss della camorra Gustavo Nocella - Secondo la polizia, Nocella, napoletano di 58 anni, era incaricato di coordinare la logistica delle spedizioni di cloridrato di cocaina via mare dalla Colombia ad Amsterdam, utilizzando navi e barche a vela. Lo annuncia su X direttamente il presidente colombiano Gustavo Petro, che definisce Nocella "Il re italiano della droga italiano". (Agi.it)

Arrestato in il boss della camorra Gustavo Nocella : si trovava in Colombia - Secondo quanto comunicato dalla polizia colombiana, l’operazione si è svolta in un appartamento della città ed è stata attuata in risposta a un mandato di cattura internazionale emesso da Interpol su richiesta della DEA di Napoli. La Polizia nazionale colombiana ha reso noto che l’arresto di Nocella rientra nell’ambito dell’“operazione Minerva”, un’indagine che prosegue da mesi e che ... (Thesocialpost.it)