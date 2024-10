Donnarumma, la proposta di matrimonio ad Alessia nella città dell’amore – Video (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano. La proposta da sogno con vista Torre Eiffel è stata condivisa sul profilo social della coppia: "È questa la vita reale?", ha scritto, incredula, la futura sposa a corredo del Video. Donnarumma ha fatto il grande passo e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo e per Donnarumma, la proposta di matrimonio ad Alessia nella città dell’amore – Video L'Identità. Lidentita.it - Donnarumma, la proposta di matrimonio ad Alessia nella città dell’amore – Video Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – GigioElefante si sposano. Lada sogno con vista Torre Eiffel è stata condivisa sul profilo social della coppia: "È questa la vita reale?", ha scritto, incredula, la futura sposa a corredo delha fatto il grande passo e ha chiesto alla fidanzata di sposarlo e per, ladiadL'Identità.

Gigi Donnarumma e Alessia Elefante : la magica proposta di matrimonio a Parigi - Mentre Gigi è diventato uno dei portieri più rinomati del calcio internazionale, Alessia ha sviluppato una carriera preziosa nel design d’interni. La scena romantica è stata allestita nel cuore di Parigi, con la Torre Eiffel come sfondo incantevole. Una storia d’amore che dura dal 2016 Il legame tra Gigi Donnarumma e Alessia Elefante ha radici profonde, risalenti al 2016. (Gaeta.it)

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano : il video della proposta di matrimonio a Parigi - Gigio Donnarumma ha chiesto alla sua fidanzata Alessia Elefante di sposarlo. Sui social è apparso il video della romantica proposta di matrimonio e a corredo del filmato una frase: "È questa la vita reale?". Continua a leggere . I due fanno coppia fissa dal 2016 e nel 2024 hanno festeggiato l'arrivo del loro primo figlio. (Fanpage.it)

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano - la proposta di matrimonio da sogno - Per questo dolce momento, il calciatore ha scelto una location da sogno con vista sulla Tour Eiffel e completamente decorata da fiori rosa e rossi, petali bianchi e candele. Visualizza questo post su Instagram Dopo aver ricevuto il fatidico Si, il calciatore e la sua fidanzata hanno posato felici per qualche foto, in cui Alessia Elefante ha mostrato anche ... (Dilei.it)