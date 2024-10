Terzotemponapoli.com - Comunicato del Club: Chiarimento sul Post-Gara Empoli-Napoli

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Footballha recentemente pubblicato una nota ufficiale per smentire alcune notizie infondate apparse sul web dopo la partita. In questo, la società ha voluto chiarire le circostanze di un episodio avvenuto durante la, ribadendo il proprio impegno a difendere la reputazione dele del suo Presidente, Fabrizio Corsi. L’FC Smentisce le Voci sullo Stadio L’ha dichiarato che non ci sono stati allontanamenti di spettatori dallo stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, come invece suggerito da alcune ricostruzioni non veritiere circolate online. La nota precisa che nessun tifoso è stato invitato a lasciare il proprioo, né tantomeno lo stadio stesso.