Champions League – Juventus sfida allo Stoccarda; Milan, Camarda contro il Bruges vuol fare la storia. Bologna, su Sisal.it, per l'impresa con il Villa

Roma, 21 ottobre 2024 – La Champions League riprende il suo cammino con la terza giornata della fase campionato. La Juventus è in cerca della terza vittoria consecutiva e si appresta ad affrontare un altro esame di tedesco: dopo il Lipsia, infatti, i bianconeri sfidano lo Stoccarda. Gli esperti Sisal ritengono i ragazzi di Thiago

Probabili formazioni Juventus-Stoccarda : terza giornata Champions League 2024/2025 - STOCCARDA – Spazio al 4-2-3-1 con Karazor e Stiller in mediana. Le probabili formazioni di Juventus-Stoccarda Juventus (4-3-3): Perin; Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal; Thuram, Locatelli, McKennie; Conceicao, Vlahovic, Yildiz Ballottaggi: McKennie 55% – Douglas Luiz 45% Indisponibili: Milik, Bremer, Nico Gonzalez, Koopmeiners Squalificati: Di Gregorio Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, ... (Sportface.it)

Probabili formazioni Atalanta-Celtic : terza giornata Champions League 2024/2025 - La squadra bergamasca è ancora imbattuta fin qui nella massima competizione europea: una vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar e un pareggio contro l’Arsenal. De Ketelaere e Lookman a supporto di Retegui. . Di fronte c’è un Celtic ferito dal 7-1 rimediato a Dortmund. La partita sarà trasmessa su Sky. (Sportface.it)

Champions League 2024/25 : designati gli arbitri di Inter e Atalanta - The post Champions League 2024/25: designati gli arbitri di Inter e Atalanta appeared first on SportFace. Il Var è Stuart Attwell, Avar Peter Bankes. . Sarà il bosniaco Irfan Peljto, invece, l’arbitro di Atalanta-Celtic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Senad Ibrišimbegovic e Davor Beljo, con Antoni Bandi? come quarto uomo. (Sportface.it)