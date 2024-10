Ascolto dei medici in aula per il caso di Claudio Campiti, autore della strage di Fidene (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Corte d’Assise di Roma ha dato il via libera all’audizione dei medici che hanno assistito Claudio Campiti, l’uomo accusato di aver ucciso quattro donne durante una riunione di condominio a Fidene l’11 dicembre 2022. Il processo ha preso una piega decisiva, con l’intento di comprendere le condizioni psichiatriche dell’imputato al momento del crimine attraverso i colloqui avuti in carcere. Il Pubblico Ministero Giovanni Musarò ha richiesto di ascoltare gli esperti, fissando l’udienza per il 4 novembre, con l’obiettivo di chiarire eventuali problematiche mentali che possano aver influito sull’azione omicida. Gli interrogatori medici e la perizia psichiatrica Il richiesto Ascolto dei medici del carcere di Regina Coeli rappresenta un passaggio fondamentale nel processo contro Campiti, accusato di omicidio plurimo. Gaeta.it - Ascolto dei medici in aula per il caso di Claudio Campiti, autore della strage di Fidene Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Corte d’Assise di Roma ha dato il via libera all’audizione deiche hanno assistito, l’uomo accusato di aver ucciso quattro donne durante una riunione di condominio al’11 dicembre 2022. Il processo ha preso una piega decisiva, con l’intento di comprendere le condizioni psichiatriche dell’imputato al momento del crimine attraverso i colloqui avuti in carcere. Il Pubblico Ministero Giovanni Musarò ha richiesto di ascoltare gli esperti, fissando l’udienza per il 4 novembre, con l’obiettivo di chiarire eventuali problematiche mentali che possano aver influito sull’azione omicida. Gli interrogatorie la perizia psichiatrica Il richiestodeidel carcere di Regina Coeli rappresenta un passaggio fondamentale nel processo contro, accusato di omicidio plurimo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Claudio Baglioni - il figlio Giovanni in ospedale per i calcoli renali : “Ringrazio medici e infermieri” - Ridotti a degli ingranaggi di una macchina che gerarchicamente li schiacciava dall’alto per far di loro una leva e moltiplicare la propria forza con la quale schiacciare più in basso; dei meri esecutori atti e demandati ad applicare acriticamente tutta una serie di dettami, contraddittori dal lunedì al mercoledì, privi di umanità e di ragione, prima ancora che di scienza e coscienza, oltreché di ... (Thesocialpost.it)