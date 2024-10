Apertura della Coppa del Mondo: le squadre italiane pronte per la sfida sul ghiaccio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Coppa del Mondo di sci alpino è alle porte, con gli eventi di Apertura programmati per sabato 26 e domenica 27 ottobre. Le squadre italiane, sia maschili che femminili, sono state finalmente definite e si preparano ad affrontare le prime gare sulla celebre pista del ghiacciaio del Rettenbach, situato in Austria. Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport ed Eurosport, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni istante delle competizioni. Le prime manches inizieranno alle ore 10.00 e le seconde alle ore 13.00. I componenti della squadra maschile La squadra maschile rappresenta l’Italia con un gruppo di atleti esperti, tra cui Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Gaeta.it - Apertura della Coppa del Mondo: le squadre italiane pronte per la sfida sul ghiaccio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladeldi sci alpino è alle porte, con gli eventi diprogrammati per sabato 26 e domenica 27 ottobre. Le, sia maschili che femminili, sono state finalmente definite e si preparano ad affrontare le prime gare sulla celebre pista del ghiacciaio del Rettenbach, situato in Austria. Le gare saranno trasmesse in diretta su RaiSport ed Eurosport, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni istante delle competizioni. Le prime manches inizieranno alle ore 10.00 e le seconde alle ore 13.00. I componentisquadra maschile La squadra maschile rappresenta l’Italia con un gruppo di atleti esperti, tra cui Simon Talacci, Hannes Zingerle, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer.

LIVE Cobolli-Bergs 3-6 - 7-6 - 0-3 - Italia-Belgio 1-0 Coppa Davis in DIRETTA : break in apertura per il belga - 3-4 Gioco Bergs: prima ad uscire vincente. 15-0 Prima vincente per l’italiano. A-40 Prima al centro e dritto ad incrociare per il belga. 40-15 Grandissima prima ad uscire a 214 km/h. Si torna ai vantaggi sul servizio di Cobolli. 20 È giunto il giorno dell’esordio di Flavio Cobolli con la maglia azzurra. (Oasport.it)

LIVE Cobolli-Bergs 3-6 - 7-6 - 0-1 - Italia-Belgio 1-0 Coppa Davis in DIRETTA : il belga si salva da 15-40 in apertura di terzo set - L’azzurro serve bene e mette in difficoltà le intenzioni del belga che sparacchia fuori la risposta. 19. L’italiano ha messo a segno 5 aces e 3 doppi falli. 0-15 Cobolli va fuori giri con il dritto dal centro del campo e lo spedisce ampiamente lungo. Il belga ha alzato il livello del proprio gioco mettendo sotto pressione l’avversario, il quale ha tentato di affrettare le operazioni commettendo ... (Oasport.it)

LIVE Berrettini-Fonseca 6-1 - 0-1 - Italia-Brasile Coppa Davis in DIRETTA : due break - set d’apertura comodo per il romano! - SQUADRE IN CAMPO! CHE EMOZIONE! LA COPPA È NOSTRA! 14:54 “Importante ricordarsi del 2023” proferisce ai microfoni di Supertennis poche ore prima della partita Berrettini. “Sembrava tutto finito con quel 3-0 contro il Canada inaugurale. Berrettini è comunque nettamente favorito contro il 2006 verde-oro di belle speranze. (Oasport.it)