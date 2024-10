Albania, arrestato l’ex presidente Ilir Meta: è accusato di corruzione e riciclaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) l’ex presidente dell’Albania, Ilir Meta, è stato arrestato su ordine della Spak, la procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata. Al momento non si conoscono i capi di accusa nei suoi confronti. Meta è stato capo dello Stato dal 2017 al 2022, succedendo a Bujar Nishani. In politica dall’inizio degli Anni novanta ha ricoperto le massime cariche pubbliche nel Paese delle Aquile: premier, presidente del parlamento e ministro degli Esteri. Attualmente è alla guida del Partito della Libertà, che si trova all’opposizione. Stando a quanto riporta il quotidiano albanese Gazeta Shqiptare, i sospetti nei confronti di Meta riguarda tre ipotesi di reato: mancata dichiarazione dei beni, corruzione e riciclaggio di denaro. Ilfattoquotidiano.it - Albania, arrestato l’ex presidente Ilir Meta: è accusato di corruzione e riciclaggio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)dell’, è statosu ordine della Spak, la procura speciale contro lae la criminalità organizzata. Al momento non si conoscono i capi di accusa nei suoi confronti.è stato capo dello Stato dal 2017 al 2022, succedendo a Bujar Nishani. In politica dall’inizio degli Anni novanta ha ricoperto le massime cariche pubbliche nel Paese delle Aquile: premier,del parlamento e ministro degli Esteri. Attualmente è alla guida del Partito della Libertà, che si trova all’opposizione. Stando a quanto riporta il quotidiano albanese Gazeta Shqiptare, i sospetti nei confronti diriguarda tre ipotesi di reato: mancata dichiarazione dei beni,di denaro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In Albania arrestato l'ex presidente della Repubblica Meta - E' stato arrestato oggi a Tirana, su ordine della procura speciale contro la corruzione e la criminalità organizzata, l'ex presidente della Repubblica Ilir Meta. In politica dall'inizio degli anni '90 ha ricoperto le massime cariche dello Stato: premier, presidente del parlamento e ministro degli Esteri. (Quotidiano.net)

Preleva alle Poste e sale su un treno senza meta - 71enne in stato confusionale rintracciato a Como - Prima ha fatto un salto alle Poste, a Palermo, ma l'indomani è stato ritrovato a circa 1.500 chilometri da casa. I carabinieri hanno rintracciato ieri un 71enne che, in stato confusionale, avrebbe raggiunto la città di Como, in Lombardia, probabilmente a bordo di un treno. L'uomo sta bene ed è... (Palermotoday.it)

Alabama (Usa) - i detenuti “in leasing” a Mc Donald’s - Kfc ed altre catene. Sottopagati - metà dello stipendio va allo stato - Il loro impiego, che rimane illegale, è quindi triplicato in tre anni, con le catene di fast food spesso in prima fila nell’utilizzo di questa forza lavoro a bassissimo costo. Non siamo alle colonne di detenuti incatenati a spaccare pietre ma neppure troppo lontano. Sempre più spesso la gestione delle prigioni è affidata a gruppi privati che ricevono una somma per ogni prigioniero. (Ilfattoquotidiano.it)