Zelensky, 800 bombe guidate e 500 droni russi in 7 giorni (Di domenica 20 ottobre 2024) "Questa settimana i terroristi russi hanno utilizzato più di 20 missili di vario tipo, circa 800 bombe aeree guidate e più di 500 droni d'attacco di vario tipo contro l'Ucraina": lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ogni giorno la russia colpisce le nostre città e comunità. Questo è il terrore deliberato del nemico contro il nostro popolo - si legge inoltre nel messaggio -. Un mondo unito nella difesa può resistere a questo terrore mirato. L'Ucraina ha bisogno di maggiori capacità di difesa aerea e di capacità a lungo raggio. Sono grato a tutti i nostri partner che lo riconoscono e ci sostengono". Quotidiano.net - Zelensky, 800 bombe guidate e 500 droni russi in 7 giorni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) "Questa settimana i terroristihanno utilizzato più di 20 missili di vario tipo, circa 800aereee più di 500d'attacco di vario tipo contro l'Ucraina": lo afferma su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. "Ogni giorno laa colpisce le nostre città e comunità. Questo è il terrore deliberato del nemico contro il nostro popolo - si legge inoltre nel messaggio -. Un mondo unito nella difesa può resistere a questo terrore mirato. L'Ucraina ha bisogno di maggiori capacità di difesa aerea e di capacità a lungo raggio. Sono grato a tutti i nostri partner che lo riconoscono e ci sostengono".

