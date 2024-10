Verso Milan-Club Brugge, tornerà a disposizione Matteo Gabbia? Le ultime (Di domenica 20 ottobre 2024) Il difensore del Milan Matteo Gabbia rientrerà nella prossima partita di Champions League in cui i rossoneri affronteranno il Club Brugge? Il punto delle sue condizioni Matteo Gabbia potrebbe saltare la terza giornata della prima fase della nuova Champions League. Turno in cui i rossoneri sfideranno il Club Brugge martedì 22 ottobre alle ore 18.45 a San Siro. Il difensore italiano ha saltato per infortunio l’ottava giornata di campionato in cui la formazione allenata da Paulo Fonseca ha affrontato in casa l’Udinese. Partita vinta per 1-0 nonostante un’ora di gioco disputata in inferiorità numerica a causa del cartellino rosso mostrato dall’arbitro a Tijjani Reijnders. Dailymilan.it - Verso Milan-Club Brugge, tornerà a disposizione Matteo Gabbia? Le ultime Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il difensore delrientrerà nella prossima partita di Champions League in cui i rossoneri affronteranno il? Il punto delle sue condizionipotrebbe saltare la terza giornata della prima fase della nuova Champions League. Turno in cui i rossoneri sfideranno ilmartedì 22 ottobre alle ore 18.45 a San Siro. Il difensore italiano ha saltato per infortunio l’ottava giornata di campionato in cui la formazione allenata da Paulo Fonseca ha affrontato in casa l’Udinese. Partita vinta per 1-0 nonostante un’ora di gioco disputata in inferiorità numerica a causa del cartellino rosso mostrato dall’arbitro a Tijjani Reijnders.

