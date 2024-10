StatisticAll, Blangiardo: “Situazione demografica italiana non lontana da situazione europea” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La situazione demografica italiana non è poi così isolata: siamo messi male, ma sono messi male anche gli altri. Qualche elemento ci accomuna. L’unico paese in Europa che non ha mai avuto un aumento di nascite, l’anno dopo rispetto a quello prima, e’ l’Italia. Ma l’andamento accomuna un po’ tutti. Il discorso demografico StatisticAll, Blangiardo: “situazione demografica italiana non lontana da situazione europea” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Lanon è poi così isolata: siamo messi male, ma sono messi male anche gli altri. Qualche elemento ci accomuna. L’unico paese in Europa che non ha mai avuto un aumento di nascite, l’anno dopo rispetto a quello prima, e’ l’Italia. Ma l’andamento accomuna un po’ tutti. Il discorso demografico: “nonda” L'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

StatisticAll - Blangiardo : “Situazione demografica italiana non lontana da situazione europea” - Qualche elemento ci accomuna. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire ... (Webmagazine24.it)

StatisticAll - Blangiardo : “Situazione demografica italiana non lontana da situazione europea” - L’unico paese in Europa che non ha mai avuto un aumento di nascite, l’anno dopo rispetto […]. "Il discorso demografico è un problema a livello europeo e, diciamo pure, dei paesi più sviluppati" “La situazione demografica italiana non è poi così isolata: siamo messi male, ma sono messi male anche gli altri. (Sbircialanotizia.it)

StatisticAll - Blangiardo : "Situazione demografica italiana non lontana da situazione europea" - Non è rilevante avere davanti a sé una prospettiva lunga o breve. Il nato diventa operativo fra 20 anni, l'immigrato subito, ma il nato dura di più al lavoro, l'immigrato durerà circa 30 anni, da un lato quindi l'immigrazione parte subito, ma dall'altro lato si “esaurisce” prima. Sono queste le parole di Gian Carlo Blangiardo, professore emerito all'Università Bicocca di Milano ed ex presidente ... (Liberoquotidiano.it)