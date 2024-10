Sport.quotidiano.net - Roma-Inter 0-1: nerazzurri cinici e spietati, Lautaro stende i giallorossi

(Di domenica 20 ottobre 2024)20 ottobre 2024 – La pausa non ha rotto il ritmo dell'e non ha permesso alladi trovare le soluzioni che cercava. All'Olimpico è stata una vera e propria battaglia, ma alla fine la spunta l', grazie a unMartinez spietato, che realizza l'unica occasione capitatagli consegnando a Simone Inzaghi uno 0-1 preziosissimo. I tre punti infatti permettono aidi restare in scia al Napoli e davanti alla Juventus, mentre ipatiscono il primo ko casalingo sotto la guida di Juric e falliscono l'aggancio alla zona Europa. Primo tempo Non ci sono particolari sorprese nelle scelte di Juric, davanti a Svilar ci sono Mancini, N'Dicka e la scelta ricade su Angeliño per il ruolo di braccetto di sinistra. Çelik occupa la corsia di destra, mentre Zalewski è su quella opposta a fornire supporto a Koné e Cristante.