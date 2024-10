Revisione organi collegiali, riassetto normativa personale e adempimenti segreterie: cosa prevede per la scuola il DDL Semplificazione in esame al Senato (Di domenica 20 ottobre 2024) E' in corso al Senato l'esame del DDL S. 1192 "Misure per la Semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la Semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie". L'articolo Revisione organi collegiali, riassetto normativa personale e adempimenti segreterie: cosa prevede per la scuola il DDL Semplificazione in esame al Senato . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di domenica 20 ottobre 2024) E' in corso all'del DDL S. 1192 "Misure per lae il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la, il riordino e ilin determinate materie". L'articoloper lail DDLinal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

No all'eccesso di deleghe - Quello della semplificazione normativa è uno dei temi che da sempre ... qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie”. (italiaoggi.it)

STELLANTIS * ORGANIZZAZIONE MANAGERIALE : «NUOVI INCARICHI PER, FILOSA - IMPARATO - OSTERMANN - OLIVIER - FICILI, SOTTO LA GUIDA DI TAVARES - Venerdì 11 ottobre 2024 (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// – Al fine di conseguire una semplificazione e migliorare le performance dell’org ... (informazione.it)

Riforma Dogane in vigore: cosa cambia per le imprese - Riforma doganale in vigore: norme più snelle, sanzioni proporzionali, controlli veloci, Sportello Unico e novità su IVA e fiscalità. (pmi.it)