Rally Europa Centrale, Ott Tanak vince e prolunga la corsa al titolo fino all’ultimo appuntamento in Giappone (Di domenica 20 ottobre 2024) Ott Tanak si è aggiudicato di forza il Rally dell’Europa Centrale, dodicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale WRC 2024. La gara, che si è disputata sulle strade della Baviera, ha visto il successo finale dell’estone del team Hyundai con un margine di vantaggio di appena 7.0 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), mentre chiude al terzo posto il leader della classifica generale, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 39.8 che gestisce ogni rischio nel migliore dei modi. Quarta posizione per il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:21, quinta per il lussemburghese Grégoire Munster (Ford Puma Rally) a 3:42, mentre il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) chiude a quasi 50 minuti di distacco. Oasport.it - Rally Europa Centrale, Ott Tanak vince e prolunga la corsa al titolo fino all’ultimo appuntamento in Giappone Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ottsi è aggiudicato di forza ildell’, dodicesimo e penultimodel Mondiale WRC 2024. La gara, che si è disputata sulle strade della Baviera, ha visto il successo finale dell’estone del team Hyundai con un margine di vantaggio di appena 7.0 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), mentre chiude al terzo posto il leader della classifica generale, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 39.8 che gestisce ogni rischio nel migliore dei modi. Quarta posizione per il nipponico Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:21, quinta per il lussemburghese Grégoire Munster (Ford Puma) a 3:42, mentre il francese Adrien Fourmaux (Ford Puma) chiude a quasi 50 minuti di distacco.

