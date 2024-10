"Questa esperienza mi ha cambiato profondamente". Sabrina Salerno inizia la radioterapia (Di domenica 20 ottobre 2024) Un mese dopo l'intervento al seno per rimuovere un nodulo maligno la cantante è tornata ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute Ilgiornale.it - "Questa esperienza mi ha cambiato profondamente". Sabrina Salerno inizia la radioterapia Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un mese dopo l'intervento al seno per rimuovere un nodulo maligno la cantante è tornata ad aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute

Fra laboratori e workshop - talk e incontri - discussioni - concerti e performance - da domani e domenica - si terrà la prima edizione della rassegna dedicata a questa nuova esperienza di benessere - Cercavo una visione più esperienziale, in cui al centro ci fosse il vissuto della persona e che restituisse una dimensione di azione possibile per diventare attori del proprio cambiamento o guarigione. Lei è diventata poi una professionista nel Metodo Grinberg®, lo pratica ormai da quindici anni: anche in questo caso ci spiega esattamente di cosa si tratta? E su cosa verte il suo lavoro? «Il ... (Iodonna.it)

Gilmour : “Sto amando ogni momento in questa mia nuova esperienza al Napoli” - ”La lingua italiana? Sto lavorando duro, sto cercando di imparare la lingua e la cultura” La lingua italiana? Sto lavorando duro, sto cercando di imparare la lingua e la cultura, spero di poter parlare meglio tra un paio di mesi. Imparo parole come: uomo, solo, cambio, attacca lo spazio! Sto imparando. (Terzotemponapoli.com)

Il regista - 82 anni - è in partenza per la Sicilia - andrà nella città del nonno - Francesco Scozzese. «È un viaggio sentimentale - ma mi piace pensare che da questa mia esperienza verranno fuori altri film» - Io non sapevo che cosa fosse. Questo esperimento, che chiamiamo democrazia, potrebbe continuare oppure finire». Insieme ad altri progetti. Leggi anche › “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese: la recensione di Paolo Mereghetti Le origini siciliane di Martin Scorsese e i nuovi ... (Iodonna.it)