Milan-Club Brugge (Champions League, 22-10-2024 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. La Champions League del Milan è già a un bivio e i rossoneri hanno scontato un calendario proibitivo nelle prime due giornate con altrettante sconfitte. Se il 3-1 contro il Liverpool a San Siro era stato netto e per certi versi sconcertante, nell'1-0 sul campo del Leverkusen i rossoneri hanno reagito allo svantaggio sfiorando più

Colpo di scena Milan - Fonseca spiazza per la Champions : svolta in attacco - Il prossimo, infatti, sarà un mese infuocato per il Milan, tra campionato e Champions League. . Sarebbe la prima volta in Champions League (almeno tra i convocati) per l’italiano classe 2008, dopo l’esordio in campionato l’anno scorso, nel novembre 2023 contro la Fiorentina. Un match condizionato senza dubbio dall’espulsione di Reijnders al 29? minuto, che ha costretto Paulo Fonseca a tirare ... (Tvplay.it)

Calcio : Champions. Designati arbitri per sfide di Milan - Juve e Bologna - Il direttore di gara di Milan-Bruges, in programma martedì alle 18. Tutte le sfide si disputeranno nella giornata di martedì NYON (SVIZZERA) - La Uefa ha designato gli arbitri delle sfide relative alla terza giornata di Champions League. 45 a San Siro è il tedesco Felix Zwayer, mentre gli assistenti . (Ilgiornaleditalia.it)

Champions League 2024/25 : designati gli arbitri di Milan - Bologna e Juventus - 45 a San Siro è il tedesco Felix Zwayer, mentre gli assistenti sono i connazionali Robert Kempter e Christian Dietz, con il quarto uomo che è Florian Badstubner, mentre il Var è Christian Dingert, Avar Sören Storks. 00 allo Stadium. Eskas sarà coadiuvato dagli assistenti connazionali Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, quarto uomo Kristoffer Hagenes. (Sportface.it)